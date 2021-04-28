TUBİTAK 7 araştırmacı personel alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, TUBİTAK 7 araştırmacı personel alımı için ilan yayımladı.
TUBİTAK'tan yapılan açıklamada, "TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezine (MAM) Bağlı Kimyasal Teknoloji Enstitüsü bünyesinde görev yapmak üzere personel alınacaktır.TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezine (MAM) Bağlı Kimyasal Teknoloji Enstitüsü bünyesinde görev yapmak üzere personel alınacaktır." denildi.
Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.
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