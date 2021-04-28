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Haberler Ekonomi Türk Telekom’dan 73 girişime 5 milyon lira

’dan 73 girişime 5 milyon lira

Türk Telekom’dan 73 girişime 5 milyon lira

28.4.2021

Türk Telekom Strateji, Planlama ve Dijital Genel Müdür Yardımcısı Barış Karakullukçu, şirketin girişim hızlandırma programı PİLOT kapsamında bugüne kadar 73 girişime toplamda 5 milyon TL'nin üzerinde nakit desteği sağladıklarını belirterek, "Mezun girişimlerimiz, geçen yıl 850 kişiye istihdam sağlarken, 60 milyon TL ciro elde etti" dedi.
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