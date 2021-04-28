Yargıtay, istifayı haklı fesih saydı

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, fazla mesai ücretleri ödenmediği için işten çıkan çalışanın, haklı nedenle iş akdini feshettiğine hükmetti. İstanbul'daki bir firmada çalışan işçi, ücretlerinin ödenmediğini, yıllık izinlerinin kullandırılmadığını ileri sürerek işten ayrıldı. İşçi daha sonra, kıdem tazminatının ödenmesi talebiyle dava açtı. Bakırköy 16. İş Mahkemesi'nde görülen davada, işveren, davacı işçinin hiçbir gerekçe göstermeden istifa ettiğini, ücrete yönelik iddiaların doğru olmadığını savundu. Yerel mahkeme yargılama sonunda, davacı işçinin kıdem tazminatı talebini reddetti. Temyiz üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 9. Hukuk Dairesi ise yerel mahkemenin kararını bozdu. Dairenin kararında somut olayda davacı işçinin, dava dilekçesinde ücretlerinin ödenmemesi üzerine iş sözleşmesini haklı nedenle feshettiğini ileri sürdüğü, duruşmada da bu ücretlere yönelik taleplerini dile getirdiği ifade edildi.

TALEBİN KABULÜ GEREKİYORDU

KARARDA işçinin iş sözleşmesini, ücretlerin ödenmemesi nedeniyle feshettiği tespitine yer verildi. İşçinin ödenmeyen fazla çalışma ücreti, hafta tatili ücreti, ikramiye gibi tüm alacaklarının ücret içinde değerlendirildiği ifade edilen kararda, şunlar kaydedildi: "Somut olayda davacının fazla çalışma ücretinin ödenmediği dosya kapsamından açıkça anlaşılmakta olup, işçinin iş sözleşmesini haklı sebeple feshettiği kabul edilmelidir. Mahkemece, davacının kıdem tazminatı talebinin kabulü gerekirken hatalı hukuki değerlendirme yapılarak talebin reddine karar verilmesi yerinde değildir. Temyiz edilen kararın açıklanan sebeplerle bozulması gerekmiştir."