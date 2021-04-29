13.2 milyona zamlı bayram ikramiyesi

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın emeklilere bin 100 liraya çıkarılacağı müjdesini verdiği bayram ikramiyeleri Mayıs'ın ilk haftası hesaplara yatırılacak. Zamlı bayram ikramiyesine ilişkin kararnamenin hafta başına kadar yayınlanması beklenirken, Sosyal Güvenlik Kurumu, şehit yakınları, gaziler, dul ve yetim gibi ölüm aylığı alanları kapsayan 13.2 milyon kişiye bayram ikramiyesi için çalışmaya başladı. SGK verilerine göre 12 milyon 500 bin emekli bulunurken, dul ve yetim gibi ölüm aylığı alanlarla birlikte sayı 13 milyon 280 bin kişiye ulaşıyor. 30 Nisan'a kadar emekli dilekçesi verenler de ilk ikramiyesini alacak. Başkan Erdoğan, MKYK sonrası yaptığı açıklamada emekli ikramiyelerinin kararnameyle bin 100 liraya çıkarılacağını duyurdu.

22 MİLYAR ÖDENMİŞTİ

BAŞKAN Erdoğan ikramiyelerin bin 100 liraya tamamlanacağını açıklarken, "Süratle bayrama yetiştireceğiz" ifadelerini kullandı. Düzenlenecek kararname ile Ramazan bayramının ilk günü olan 13 Mayıs'tan önce bütün emekliler, dul ve yetimler ikramiyelerini almış olacak. Geçen yıl emekli ikramiyeleri için toplam 22 milyar liralık ödeme yapılmıştı. Yasaya göre, ikramiye SGK'dan "bayramın içinde bulunduğu ayda" gelir, aylık alanlara ödeniyor. Mayıs ayına kadar emeklilik dilekçesi veren sigortalılar ve memurlar da bayram ikramiyesi alacak. Yeni emeklilere ikramiyeleri ilk maaşlarıyla yatırılacak. Emekli aylıkları, dilekçenin verildiği tarihi izleyen ayın 1'inden itibaren bağlanıyor. 30 Nisan'a kadar dilekçe verenlere 1 Mayıs'tan geçerli olarak aylık bağlanacağı için ikramiye alabilecekler.

HANGİ GÜN YATIRILACAK?

BAYRAM ikramiyelerinin gelecek hafta sonuna kadar yatırılması planlanıyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin ikramiyelerinin aynı gün mü iki güne yayılarak mı yatırılacağı hafta başında netleşecek.

DUL EŞE 825 LİRA

EŞİ vefat edenlere yüzde 50 hisse oranı ile eşe, yüzde 25 hisse oranı ile yetim çocuğa maaş ödeniyorsa ikramiye de o oranda veriliyor. Bir işte çalışmadığı, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık almadığı için eşinin aylığının yüzde 75'ini almakta olan dul eşe ise 825 lira ikramiye ödenecek. Sürekli iş göremezlik geliri alanlara ise iş göremezlik derecesi oranında bayram ikramiyesi ödeniyor.

KİMLER ALACAK?

DUL ve yetim aylığı alanlara payları oranında ödeme yapılacak. Emeklilere 20 Temmuz'da kutlanacak Kurban Bayramı ikramiyesinin de 12-16 Temmuz tarihinde yatırılması bekleniyor. Emekliler Temmuz ayında hem aylıklarını hem de ikramiyelerini zamlı alacak. Bayram ikramiyesi SGK'dan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı (dul-yetim aylığı) ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri almakta olan kişilere ödeniyor.

AYRICA aylık almakta olan şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri de bayram ikramiyesi alabiliyor.

■ HAZAL ATEŞ