Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı, Kuşadası Otelciler Birliği Başkanı ve Korumar Otel Genel Müdürü Tacettin Özden, 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasındaki tam kapanmanın konaklama tesislerinden rezervasyonu olanları da kapsadığını, şehirlerarası seyahat kısıtlamasının Ramazan Bayramı için otellerden rezervasyon yaptıranları etkilediğini vurguladı. Özden, "Bu nedenle birçok tatilci rezervasyon tarihinde değişikliğe gidiyor. Bazıları tatilini ileri tarihlere ertelerken, bazıları da 29 Nisan saat 19.00'dan önce otele giriş yaparak, üç haftalık tam kapanma dönemini kapsayacak şekilde değiştiriyor" dedi.



SEZON HAREKETLENECEK

Çok sayıdaki otel gibi Korumar olarak kendilerinin de cazip fırsatlar sunup 18 gün kal 15 gün öde kampanyası düzenlediklerini belirten Özden, şunları söyledi: "Tam kapanmayı otellerde, doğal ortamda, deniz kenarında geçirmek isteyenler olabilir diye düşündük. 17 günlük kapanma bu anlamda fırsat oldu. Bu kısıtlamada otel rezervasyonu olanlara seyahat hakkı verilmiyor. Ancak izin alıp gelebilenlere otelimiz açık. 17 günlük tam kapanmanın sonunda turizm sezonunun hareketlenmesini bekliyoruz."



AVRUPA'NIN DISINDA KALMAMAMIZ LAZIM

17 günlük kapanmanın turizm sezonu için çok faydalı olacağını belirten Özden, "Vaka sayılarının düşmesi açısından tam kapanma gerekliydi. Avrupa ve diğer yerlerde normalleşmeye doğru adımlar atılıyor. Bizim onların dışında kalmamamız lazım" ifadelerini kullandı.