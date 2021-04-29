Mahkeme Ankara'nın Mamak ilçesinde bulunan 85 metrekare büyüklüğündeki daire için satış kararı verdi. Dairenin salon, 3 oda, antre, mutfak, banyo, wc ve 2 balkondan oluştuğu da ilanda belirtildi.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.
Dairenin satış tarihi olarak 07.06.2021 11:00 belirlendi.
Ankara Mamak'ta icradan satılık daire haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.