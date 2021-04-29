Bankaların önünde metrelerce kuyruk

KORONA virüse karşı 17 günlük tam kapanma kararı alınırken bankalarda işlem yaptırmak isteyen vatandaşlar şubelerin önünde uzun kuyruklar oluşturuyor. İzmir'deki bazı ilçelerdeki banka şubelerinin yanı sıra İstanbul Sultanbeyli'de de benzer görüntülere tanık olundu. Kuyruk caddeden başlayarak sokağa kadar sarktı. Sosyal mesafenin korunması için her ne kadar polis ekipleri uyarılarda bulunsa da banka kuyruğunun bazı noktalarında bu kural hiçe sayıldı.

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