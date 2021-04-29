Mamak 4. Kolordu Komutanlığındaki iftara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarının yanı sıra farklı rütbelerdeki askerler katıldı.
Başkan Erdoğan, askerlerle iftar yaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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