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Başkan Erdoğan, askerlerle iftar yaptı

4. Kolordu Komutanlığını ziyaret eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, iftarda askerlerle bir araya geldi. İftarda, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da hazır bulundu.

29.04.2021, 22:05