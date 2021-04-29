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Haberler Ekonomi Başkan Erdoğan, askerlerle iftar yaptı

Başkan Erdoğan, askerlerle iftar yaptı

4. Kolordu Komutanlığını ziyaret eden Başkan , iftarda askerlerle bir araya geldi. İftarda, Bakanı da hazır bulundu.

Başkan Erdoğan, askerlerle iftar yaptı

29.04.2021, 22:05

Mamak 4. Kolordu Komutanlığındaki iftara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarının yanı sıra farklı rütbelerdeki askerler katıldı.




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