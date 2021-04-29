Foça Tatil Köyü’nün ihalesi bugün yapılıyor

İzmir'in Foça ilçesinde bulunan ve teklif verme süreci 20 Nisan 2021'de tamamlanan Foça Tatil Köyü'nün ihalesi bugün yapılacak. Birçok ünlü ismin ağırlandığı tatil köyünün 2005'te kapatılmasının ardından özelleştirilmesi için daha önce 3 kez ihaleye çıkıldı. Teklif verme süresi 20 Nisan'da tamamlanırken, 10'a yakın katılımcıyla nihai pazarlık görüşmelerinin bugün yapılacağı bildirildi. Öte yandan AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, yaptığı paylaşımda altyapı çalışmaları tamamlanan Yenifoça Yat Limanı üst yapım ihalesinin sonuçlandığını açıkladı.