Hurmada önceki satışları arıyoruz

RAMAZAN ayının vazgeçilmezleri arasında yer alan hurmada satışlar bu yıl korona virüs nedeniyle beklenen rakamlara ulaşamadı. Artan vakalar nedeniyle vatandaşların alışveriş için evden çok az çıktığını belirten esnaf Hüsnü, Mehmet Peşinci kardeşler, "Önceki Ramazan aylarındaki işlerimizi arar olduk. Medine hurmasını 70, ambalajda tabak hurmayı 7, paket hurmayı 10, dökme siyah hurmayı ise (Bağdat hurması) 15 liradan satıyoruz" dedi. Hurma korona virüse karşı kalkan oluşturma özelliğiyle biliniyor.

■ NADİR UYSAL