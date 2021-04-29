Mahkeme İzmir'in Bayındır ilçesinde bulunan 3.922 metrekare büyüklüğündeki arsa için satış kararı verdi. Arsanın Furunlu Mahallesi yerleşim yerinin 900 m güneyinde bulunduğu, kumlu-tınlı toprak yapısına sahip ve % 1 eğimli olduğu da ilanda belirtildi.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.
Arsanın satış tarihi olarak 12.08.2021 11:00 belirlendi.
İzmir Bayındır'da icradan satılık daire haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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