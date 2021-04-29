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Haberler Ekonomi İzmir Bayındır'da icradan satılık daire

'da icradan satılık daire

'in ilçesinde bulunan 3.922 metrekare büyüklüğündeki arsa mahkeme kararı ile satışa çıkarıldı. üzerinden verilen ilanda arsanın satış fiyatı da belirtildi.

İzmir Bayındır'da icradan satılık daire

29.04.2021, 09:11

Mahkeme İzmir'in Bayındır ilçesinde bulunan 3.922 metrekare büyüklüğündeki arsa için satış kararı verdi. Arsanın Furunlu Mahallesi yerleşim yerinin 900 m güneyinde bulunduğu, kumlu-tınlı toprak yapısına sahip ve % 1 eğimli olduğu da ilanda belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Arsanın satış tarihi olarak 12.08.2021 11:00 belirlendi.

İlana ait detaylı bilgiler için tıklayınız

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