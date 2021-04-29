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Haberler Ekonomi Stajyer Havuzu, işveren kesiminin erişimine açıldı

Stajyer Havuzu, işveren kesiminin erişimine açıldı

Stajyer Havuzu, işveren kesiminin erişimine açıldı

29.4.2021

CUMHURBAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda, kamu ve özel sektörden gönüllü işverenlerin iş birliğiyle yürütülen "2021 Staj Seferbirliği Programı"nda 136 bin öğrencinin yer aldığı stajyer havuzu işverenlerin erişimine açıldı. Staj havuzunda kamu ve özel sektörden 3 bine yakın işverenle yapılan iş birliğiyle kontenjan 50 bine yükseltildi.
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