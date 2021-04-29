Thodex soruşturmasında 6 tutuklama

Thodex soruşturmasında hakimliğe tutuklama talebiyle sevk edilen 13 şüpheliden aralarında şirketin firari CEO'su Faruk Fatih Özer'in kardeşleri Güven Özer ve Serap Özer'in de bulunduğu 6 şüpheli tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Thodex soruşturması kapsamında 6 şüpheli 27 Nisan günü 'Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık', 'Tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı' ve 'Suç örgütü kurma' suçlarından tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.



Hakimlik tutuklanma talebiyle sevk edilen 6 şüpheli hakkında ise suçun kanunda öngörülen ceza miktarının üst sınırları, kanun koruyucu ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin son kanun değişiklikleri ile tutuklama hususunda belirtilen tutum ve içtihatları nazara alarak şüpheliler hakkında tutuklama talebinin ayrı ayrı reddine karar vermişti. Hakimlik bu şüpheliler hakkında yurt dışına çıkmamak şeklindeki adli kontrol tedbirini uygulamıştı. Soruşturmayı yürüten savcı da hakimlikten 6 şüpheli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama emri düzenlenmesi yönünde itiraz etmişti.

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