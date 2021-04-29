TURKCELL'İN yetenekli üniversite öğrencilerine staj ve yarı zamanlı çalışma fırsatı sunduğu dijital programı Stajcell 2021'e çevrim içi başvurular başladı. Stajcell, bu yıl üniversite 2'nci ve 3'üncü sınıf öğrencilerine uçtan uca dijital bir staj deneyimi sunacak. Programla 200 öğrenci, iş hayatına Turkcell'de başlama fırsatı bulacak.
Turkcell Stajcell’de başvurular başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.