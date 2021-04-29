Turkcell Stajcell’de başvurular başladı

TURKCELL'İN yetenekli üniversite öğrencilerine staj ve yarı zamanlı çalışma fırsatı sunduğu dijital programı Stajcell 2021'e çevrim içi başvurular başladı. Stajcell, bu yıl üniversite 2'nci ve 3'üncü sınıf öğrencilerine uçtan uca dijital bir staj deneyimi sunacak. Programla 200 öğrenci, iş hayatına Turkcell'de başlama fırsatı bulacak.

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