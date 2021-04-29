Ukraynalı ilk turist kafilesi Dalaman’da

UKRAYNA'DAN yılın ilk turist kafilesi Azur Air'in iki uçuşuyla Muğla Dalaman Havalimanı'na geldi. Kiev ve Zaporijya kentlerinden havalanan uçaklardaki yolcular çiçek ve lokumlarla karşılandı. Dalaman Havalimanı Genel Müdürü Cengiz Tuğrul Ayaz, "Geçen yıl tatil planlarını erteleyen çok sayıda Ukraynalı turisti bu sene bölgemize bekliyoruz. Mayıs sonuna kadar yaklaşık 20 bin Ukraynalı gelecek" dedi.

ÖMER KUNDAKÇI