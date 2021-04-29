Zolan’dan çiftçilere rüzgar gülü desteği

DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi, istek üzerine Acıpayam ve Çivri'deki meralara 6 rüzgar gülü inşa etti. Projeyle yer altı suları çıkarılarak tarımda kullanılacak. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Kırsal kalkınmada üreticilerimize tam destek vermeye devam edeceğiz" dedi.

■ SEBAHATTİN ALP