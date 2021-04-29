DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi, istek üzerine Acıpayam ve Çivri'deki meralara 6 rüzgar gülü inşa etti. Projeyle yer altı suları çıkarılarak tarımda kullanılacak. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Kırsal kalkınmada üreticilerimize tam destek vermeye devam edeceğiz" dedi.
■ SEBAHATTİN ALP
Zolan’dan çiftçilere rüzgar gülü desteği haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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