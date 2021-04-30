Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı esnaf desteğinde detaylar belli oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın madde madde esnafa nefes olacak faizsiz krediden, ödeme ertelemelerine kadar birçok kalemde gerçekleşecek olan destek paketine ilişkin tüm detaylar belli oldu. Buna göre pandemi destek paketi ve ödemelerle ilgili son dakika düzenlemelerinin içerisinde başvurudan tarihlere, destek miktarlarından erteleme sürelerine kadar birçok bilgi verildi.

BAŞKAN ERDOĞAN MADDE MADDE AÇIKLADI

KOSGEB vasıtasıyla toplamda 5 milyar lira bütçeli yeni bir destek programı başlatıyoruz. Esnafımıza yaptığımız aylık 1000 lira gelir ile 500-750 lira arasındaki kira desteğinin süresini bir ay daha uzatıyoruz. TESKOMB ve Halkbank aracılığıyla esnafa kullandırdığımız kredilerin taksitlerini 1 Temmuz'a kadar erteliyoruz. İhtiyaç sahibi ailelere, hane başı verilen 1000 liralık nakdi yardımı 1100 liraya çıkararak yeniden başlatıyoruz. Memur maaşlarını 10 Mayıs itibarıyla hesaplara yatırıyoruz. İhtiyaç sahibi ailelere, hane başı verilen 1000 liralık nakdi yardımı 1100 liraya çıkararak yeniden başlatıyoruz. Memur maaşlarını 10 Mayıs itibarıyla hesaplara yatırıyoruz.

TESKOMB ve Halkbank aracılığıyla esnafa kullandırdığımız kredilerin süresini 1 Temmuz tarihine kadar erteliyoruz. Ayrıca TESKOMB kefaletiyle taksit ödemesi yapamayan 240 bin kişinin 1 milyar lira tutarındaki borcu, daha sonra tahsil edilmek üzere TESKOMB tarafından bankaya ödenmiştir.

Alınan son dakika kararıyla Çek ve senetlerle ilgili başka bir düzenleme de Meclis'te uzlaşmayla görüşüldü. İş sözleşmelerinin fesih yasağı 30 Haziran'a kadar uzatılmıştır.

Diğer yandan, KOSGEB vasıtasıyla toplamda 5 milyar lira bütçeli yeni bir destek programı başlatıyoruz. Bu destek, öncelikle Kovid salgını sebebiyle gelir kaybına uğramış veya nakit akışı bozulmuş ama istihdamını koruyan, imalat sektörlerinde faaliyet gösteren mikro ve küçük işletmelere yöneliktir. Mikro işletmeler 30 bin, küçük işletmeler 75 bin liraya kadar olmak üzere 3 yıl geri ödemesiz, tamamı faizsiz şekilde bu destekten faydalanacaklardır. Şartları taşıyan mikro ve küçük işletmeler 3 Mayıs'tan itibaren e-Devlet üzerinden KOSGEB aracılığıyla başvurularını yapabilirler.

İhtiyaç sahibi ailelere hane başı verilen 1000 liralık nakdi yardımı 1100 liraya çıkararak yeniden başlatıyoruz. Bunun için 2 milyar 540 milyon liralık bir kaynak tahsis ettik. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına da yine ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak için 183 milyon lira ilave kaynak gönderdik.

Böylece esnafımıza, işletmelerimize, iş dünyamıza şu sıkıntılı dönemde yeni bir nefes alma imkânı sağladığımıza inanıyorum.

HACİZ, İFLAS VE İCRALAR DURDURULDU

AK Parti, tam kapanmadan iş dünyası ve esnafın olumsuz etkilenmesini önlemek için iki önemli düzenleme yaptı. Emeklinin bayram ikramiyesi bin 100 liraya çıkartılırken, 30 Nisan-31 Mayıs 2021 tarihleri arasındaki icra, haciz, iflas işlemleri durduruldu. Son ibraz süresi bu tarihler arasına denk düşen çekler de ibraz edilemeyecek.

İKRAMİYE BİN 100 LİRA

TBMM Genel Kurulu dün Vergi Usul Kanunu'nda değişiklikler öngören düzenleme üzerindeki görüşmelerini sürdürdü. AK Parti, yasaya eklenmek üzere iki önemli değişikliği gündeme getirdi. Bunlardan ilki emeklilerin bayram ikramiyelerine ilişkindi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce açıkladığı emeklinin bayram ikramiyesinin 1.000 TL'den bin 100 liraya çıkartılmasını öngören düzenleme yasaya eklendi.

İBRAZ EDİLEMEYECEK

İbraz süresinin son günü 30 Nisan ila 31 Mayıs tarihleri arasına isabet eden çekler, bu tarihler arasında ibraz edilemeyecek. Bunlar, 1 Haziran 2021 tarihinden sonra kalan ibraz süresi içinde ibraz edilebilecek. 30 Nisan- 31 Mayıs arasında vadesi gelen kambiyo senedine dayalı alacaklarla ilgili de bu tarihlerde icra ve iflas takibi başlatılamayacak, ihtiyati haciz kararı verilemeyecek ve başlamış olan takipler durdurulacak.

İCRA VE İFLAS YOK

Edinilen son dakika bilgisine göre Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamına giren kamu idarelerinin, kamu hukukundan veya özel hukuktan doğan alacakları hakkında icra ve iflas takibi yapılamayacak.

OLUMSUZ ETKİ OLMASIN

Değişikliğin gerekçesinde, "Tam kapanma ile birlikte ticari hayatta meydana gelecek yavaşlamanın tacir ve esnaf bakımından olumsuz etkilerini azaltabilmek ve tam kapanma dönemi içinde ödemelerini planlayabilmelerine imkân verebilmek amacıyla, tacir ve esnafın 30 Nisan 31 Mayıs tarihleri arasına isabet eden kambiyo senedinden ve özellikle çek ve bonodan kaynaklanan borçları ile kamu idarelerine olan borçlarına ilişkin olarak Mayıs 2021 sonuna kadar yasal takip başlatılamaz" denildi.