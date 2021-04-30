Demir Life’ın yarısı satıldı

Demir Grup, Büyükçekmece'de yükselen Demir Life projesinde yüzde 45 satış oranına ulaştı. Bölgenin ilk golf ve tenis sahasını barındıran, 5 yıldızlı tatil köyü konseptinde rezidans konforu sunan projede yaşam 2023 yılının Nisan ayında başlayacak. 821 daire ve 52 dükkândan oluşan, 47 bin metrekarelik yeşil alanıyla doğanın içinde izole yaşam ortamı sunan projede 1+1'den 5+1'e kadar farklı büyüklükteki daire seçenekleri sunuluyor.

Sıra dışı peyzaj alanları, dünyaca ünlü markalara ev sahipliği yapan açık AVM, kafe ve restoranların yer aldığı projede, golf sahası, tenis kortları, basketbol sahası, açık ve kapalı yüzme havuzları, hamam, sauna, aquapark, kreş, eğlence ve sağlıklı yaşam alanları ile prestijli yaşam alanını yeniden tanımlıyor.



İSTANBUL'UN PARLAK YILDIZI

Sektöre kazandırdıkları ezber bozan projelere bir yenisini eklediklerini vurgulayan Demir Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Demir, projenin 8 ayda elde ettiği başarılı satış performansıyla da fark yarattığına dikkat çekti. Projeyi 'İstanbul'un parlayan yıldızı' olarak niteleyen Demir, projeye ilişkin şu bilgileri verdi: "Demir Life sadece bir konut projesi değil, aynı zamanda bir Ar-Ge ürünü. Projemizde 37 yıllık tecrübemizi ortaya koyduk. Bölgeye daha önce yapılmamış, lükste ve konforda sınırları aşan bir proje kazandırdık. Bu sayede lansman öncesinde projemizin satışında olağanüstü bir başarı elde ettik. Satışlarımız hızla sürüyor. Satışlarımızı teslim tarihinde tamamlamayı 2023 Nisan tarihinde de teslimlere başlamayı planlıyoruz."