Enflasyon Nisan sonrası düşecek

MERKEZ Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Baz senaryomuzda nisan ayı enflasyon verisinin zirveyi oluşturacağını, bu aydan sonra enflsyonun aşağı doğru geleceğini tahmin ediyoruz" dedi.

Kavcıoğlu, "Enflasyonun 2021 yıl sonunda yüzde 12.2 olarak gerçekleşeceğini, 2022 yıl sonunda yüzde 7.5'e ve 2023 yıl sonunda ise orta vadeli hedef olan yüzde 5 seviyesine gerileyerek istikrar kazanacağını tahmin ediyoruz. Böylece, 2021 yıl sonu enflasyon tahminini 2.8 puanlık güncellemeyle yüzde 9.4'ten yüzde 12.2'ye yükselttik" diye konuştu.

'Enflasyon Raporu 2021-II' çevrim içi bilgilendirme toplantısında sunum yapan Kavcıoğlu, salgının belli hizmet sektörlerinde istihdamı sınırlayıcı etkisine karşılık, sanayi firmalarının yatırımında olumlu sinyaller aldıklarını belirtti.