Faturalara kapanma ertelemesi

HÜKÜMET, Kovid 19 nedeniyle Türkiye genelinde tam kapanmanın başlamasıyla, birlikte elektrik ve doğal gaz faturalarına ayarlama yapılması kararı aldı. Faturaların son ödeme tarihleri, Ramazan Bayramı sonrasına alınacak şekilde değerlendirme yapılacak. Fatura ödemeleri ise tam kapanma sonrası gerçekleştirilebilecek. Konuyla ilgili dağıtım ve tedarikçilere gerekli bilgiler iletildi.

TÜM ÖNLEMLER ALINACAK

KONUT ve ticarethanelerin aylık 2 bin lirayı aşan ve ödenmeyen faturaları nedeniyle tam kapanma sürecinde kesinti olmayacak. Tam kapanma süresince ödeme olanağı bulamayan müşteriler ve genelge kapsamında kapalı olan iş yerleri için borçtan dolayı kesme işlemi yapılmayacak. Dağıtım ve tedarikçilerden alınması istenen diğer önlemler şöyle:

● Zorunlu olmadıkça elektrik kesintisi yapılmayacak.

● Elektrik ve doğal gaz sayaç okuma faaliyetleri devam edecek.

● Arızalara en hızlı biçimde müdahale edilecek.

● Müşteri hizmetleri merkezleri müşterlerin ihtiyacını karşılamak için dönüşümlü olarak çalıştırılacak.

GÜVENCE BEDELİ DEĞERİ KORUNACAK

TİCARET Bakanlığı, milyonlarca tüketiciyi ilgilendiren elektrik, su, doğalgaz, abonelik sözleşmelerinden alınan güvence bedellerinin değerini koruyacak şekilde iadesini sağlamak için çalışma başlattı. Abonelik sözleşmelerinden alınan güvence bedelleri, verilen hizmetin türüne göre öngörülecek birim miktar üzerinden belirlenecek. Böylece güvence bedeli olarak yatırılan para, pula dönmeyecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de, elektrik aboneliği güvence bedellerinin TÜFE ile güncellenerek iade edildiğini söyledi. Elektrik aboneliği sırasında olası riskler için meskenlerden kilovatsaat başına 37.6 lira güvence bedeli ortalama 6 kW tüketimi olan aboneden 226 lira alınıyor. Yılda bir milyondan fazla yeni aboneden 226 milyon lira toplanıyor.

■ HAZAL ATEŞ