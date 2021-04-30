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Haberler Ekonomi Hacettepe Üniversitesi 65 sözleşmeli personel alacak

65 sözleşmeli personel alacak

, 65 sözleşmeli personel alacağını duyurdu. Üniversite, alımların 30 Nisan'da resmi gazetede yayımlandığını belirtti.

Hacettepe Üniversitesi 65 sözleşmeli personel alacak

30.04.2021, 12:08

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, 26566 Sayı ile yayımlanan esasların Ek 2. Maddesi (b) bendinde belirtilen yönteme göre Üniversitemiz Hastanelerinde görevlendirmek amacıyla Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara giderleri Özel Bütçe ve Döner Sermaye gelirlerinden karşılanmak üzere sözleşmeli personel alınacaktır.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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