Haciz ve iflaslara bir ay durdurma

AK Parti grubu, Meclis'te son dakika önergeleriyle emekli ikramiyeleri ile tam kapanmadan iş dünyası ve esnafın olumsuz etkilenmesini önlemek için iki önemli düzenleme yaptı. Emeklinin bayram ikramiyesi bin 100 liraya çıkartılırken, 30 Nisan-31 Mayıs 2021 tarihleri arasındaki icra, haciz, iflas işlemleri durduruldu.

SON ibraz süresi bu tarihler arasına denk düşen çekler de ibraz edilemeyecek.

■ ZÜBEYDE YALÇIN