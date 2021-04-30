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Haberler Ekonomi İzmir’de her binanın deprem karnesi olacak

’de her binanın deprem karnesi olacak

İzmir’de her binanın deprem karnesi olacak

30.4.2021

KENTTE mevcut yapı stokunun envanterini çıkarma kararı alan İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, saha çalışmalarına başladı. İlk etapta 100 inşaat mühendisi, depremden en çok etkilenen ve pilot bölge olarak belirlenen Bayraklı ilçesinde sahaya indi. Çalışmalar Mansuroğlu Mahallesi'nde başladı. Bayraklı'da 33 bin 100 konutta yapılacak çalışmanın ardından, yapılar deprem riski açısından değerlendirilecek. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Her binaya deprem güvenlik karnesi vereceğiz. Böylece öncelikli olarak hangi binalara müdahale edilmesi gerektiğini biz de yerel yönetimler olarak tespit etmiş olacağız" dedi.
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