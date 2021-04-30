Izmir’den Kocaeli’ye teknoloji koridoru

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, önceki gün Bilişim Vadisi'nden katıldığı canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bilişim Vadisi'nin Türkiye'nin en büyük kapalı alanına sahip teknoloji geliştirme bölgesi olduğunu vurgulayan Varank, teknoparkların firmalara sağladığı avantajları anlattı. Varank, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) da Bilişim Vadisi'nde faaliyet gösterdiğini anımsatarak, "İzmir'de Bilişim Vadisi'nin yeni bir ayağını kuracağız. İzmir'den Kocaeli'ye bir teknoloji koridoru oluşturmak ve gençleri burada misafir etmek istiyoruz" dedi.

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