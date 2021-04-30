  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Ekonomi KDV müjdesi geldi! Yürürlüğe girdi...

müjdesi geldi! Yürürlüğe girdi...

Mal ve hizmetlere uygulanacak oranlarına ilişkin düzenleme yapıldı. Buna göre geceleme hizmetlerinde 1 Haziran'a kadar geçerli olan yüzde 1'lik süre sınırı olmaksızın 1 Haziran sonrasında da devam edecek.

KDV müjdesi geldi! Yürürlüğe girdi...

30.04.2021, 09:27

Turizm sektörüne müjdeli haber Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla mal ve hizmetlerde uygulanacak KDV'lerde turizmciler için değişiklik yapıldı. Geçtiğimiz yıldan bu yana devam eden ve gecelemelerde yüzde 1 olan KDV 1 Haziran sonrasında da devam edecek.

TURİZM SEZONUNA DESTEK OLACAK

Tam kapanma ile koronavirüs pandemisindeki azalmayla beraber canlanacak olan turizm sektörü düşük KDV oranlarıyla daha çok müşteriye uygun fiyatlarla hizmet vermeye devam edecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan karar şöyle:

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı esnaf desteğinde detaylar belli oldu

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

KDV müjdesi geldi! Yürürlüğe girdi... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.