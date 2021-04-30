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Haberler Ekonomi TED Üniversitesi 3 Öğretim Üyesi alıyor

3 Öğretim Üyesi alıyor

Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre 3 Öğretim Üyesi alınacak.

TED Üniversitesi 3 Öğretim Üyesi alıyor

30.04.2021, 12:01 Güncelleme Tarihi: 30.04.2021, 12:04

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, TED Üniversitesi "2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu", "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği"nin ilgili maddeleri, "TED Üniversitesi (TEDÜ) Akademik Atama ve Yükseltme Kriterleri" ve "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik"* hükümlerini yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak öğretim üyesi alınacak. Adayların 657 sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları gerekiyor.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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