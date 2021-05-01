2.5 milyon memur korumaya alındı

MİLYONLARCA memuru yakından ilgilendiren disiplin yönetmeliği bütünüyle yenilendi. Delile dayanmayan, başvuru sahibinin ismi, imzası, adresi olmayan ihbar, şikâyetler işleme konulmayacak. Soruşturma yapılmadan ceza verilemeyecek. Disiplin amirleri uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarını vermeye yetkili olacak. Memura savunma hakkı tanınmadan disiplin cezası verilemeyecek. Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği dün yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı tüm kamu idarelerinde, il ve ilçe kuruluşlarında, belediyelerde, misyon şefleri yurt dışı teşkilatında görevli bütün memurlar hakkında disiplin amirliği yetkisini taşıyacak

HAZAL ATEŞ/ANKARA