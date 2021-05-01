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Haberler Ekonomi Altınbaş Üniversitesi 26 araştırma ve öğretim görevlisi alıyor

26 araştırma ve öğretim görevlisi alıyor

26 araştırma ve öğretim görevlisi alımı yapacağını duyurdu.

Altınbaş Üniversitesi 26 araştırma ve öğretim görevlisi alıyor

01.05.2021, 09:28

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Altınbaş Üniversitesi 26 araştırma ve öğretim görevlisi alımı yapacağını duyurdu. Altınbaş Üniversitesi Rektörlüğü'nden "Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 31. maddesine göre öğretim görevlisi ve 50/d maddesine göre araştırma görevlisi ataması yapılmak üzere Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre öğretim elemanı alınacaktır" açıklaması yapıldı.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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