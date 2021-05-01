Bankacılıkta uzaktan kimlik tespiti başlıyor

BANKACILIK işlemlerinde mihenk taşı olacak uzaktan kimlik doğrulaması, ıslak imzaya gerek kalmadan müşteri olma dönemi bugün itibariyle başlıyor. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) genel tebliği ile uzaktan kimlik tespitinin püf noktaları belirlendi. Teyit işleminde kimlik kartı kullanılacak, kişi hakkında risk değerlendirmesi yapılacak, müşterinin mali profili yakından izlenecek. Tutar ve işlemde dikkatli davranılacak. Uzaktan kimlik tespitinde uygulanacak yöntem, yüz yüze yapılan kimlik tespitinde alınması gereken bilgilerin tamamını içerecek, teyidinde asgari seviyede riski içerecek şekilde tasarlanacak. Uzaktan kimlik tespiti, sürekli iş ilişkisi tesis edilmeden önce tamamlanacak. Uzaktan kimlik tespitinde imza örneği alınması zorunlu olmayacak.

HAZAL ATEŞ