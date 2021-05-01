Dış ticaret açığı yüzde 15 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan mart ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı. Buna göre, Genel Ticaret Sistemi (GTS) kapsamında ihracat martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 42,2 artarak 18 milyar 984 milyon dolar, ithalat yüzde 25,6 artarak 23 milyar 637 milyon dolar oldu. Dış ticaret açığı martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,9 azalarak 4 milyar 653 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı Mart 2020'de yüzde 70,9 iken, geçen ay yüzde 80,3'e çıktı. İhracat ocakmart döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,2 artarak 49 milyar 986 milyon dolar, ithalat yüzde 9,6 yükselişle 61 milyar 29 milyon dolara ulaştı. Dış ticaret açığı ocakmart döneminde yüzde 15,2 azalarak 11 milyar 43 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020 yılı Ocak-Mart döneminde yüzde 76,6 iken, bu yılın aynı döneminde yüzde 81,9'a yükseldi. Mart ayında enerji ürünleri ve altın hariç ihracat yüzde 41,6, ithalat yüzde 36,7 arttı.