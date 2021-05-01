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Haberler Ekonomi İzinsiz akaryakıt üretmek kaçakçılık suçu sayılacak

İzinsiz akaryakıt üretmek kaçakçılık suçu sayılacak

İzinsiz akaryakıt üretmek kaçakçılık suçu sayılacak

1.5.2021

TBMM, akaryakıt kaçakçılığı ve bu sektördeki kayıt dışılığı önlemek için hazırlanan yasayı kabul etti ve çalışmalarına 18 Mayıs'a kadar ara verdi. Resmi Gazete'de yayınlanan yasaya göre petrol türevli ürünlere ilave olarak EPDK'den izin alınmaksızın herhangi bir üründen üretilen maddelerin akaryakıt olarak ikmal edilmesi, satışı, bulundurulması, ticari amaçla satın alınması, taşınması veya saklanması da kaçakçılık suçları kapsamına alındı.

ZÜBEYDE YALÇIN/ANKARA

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