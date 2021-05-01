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Haberler Ekonomi Kripto para piyasasına yönelik yeni düzenleme

piyasasına yönelik yeni

piyasasına yönelik bir daha yapıldı. Gece saatlerinde yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre; kripto para platformları ile faizsiz konut şirketleri, belli bir tutarın üstündeki her işlem sırasında ayrıntılı kimlik tespiti yapacak.

Kripto para piyasasına yönelik yeni düzenleme

01.05.2021, 13:22

Cumhurbaşkanlığı kararıyla "kripto varlık hizmet sağlayıcıları", suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine dair tedbirler yönetmeliğine dahil edildi.

Cumhurbaşkanlığı kararına göre, kripto para platformları, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesi için alınan önlemlerden yükümlü olacak.

Aynı Kararla, faizsiz konut sisteminde faaliyet gösteren tasarruf finansman şirketleri de bu önlemlerin yükümlüsü oldu.

Kripto para platformları ile faizsiz konut şirketleri, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanınin önlenmesi açısından bankalar, sigorta şirketleri, varlık yönetim şirketleri, milli piyango idaresi, spor kulüpleri ve noterler ile aynı yükümlülükler altına girdi.

BELLİ BİR TUTARIN ÜSTÜNDEKİ İŞLEMLERDE KİMLİK TESPİTİ

Kripto para platformları ile faizsiz konut şirketleri, belli bir tutarın üstündeki her işlem sırasında ayrıntılı kimlik tespiti yapacak.

Olağan dışı büyüklükteki işlemlerle makul hukuki ve ekonomik amacı bulunmayan işlemlere özel dikkat gösterecek. Teknolojik risklere karşı tedbir alacak.



Kripto para platformları ile faizsiz konut şirketleri, tutar gözetmeksizin şüpheli işlemleri hazine ve Maliye Bakanlığı'na bildirecek. Kamu kurumlarının istediği tüm belgeleri vermek zorunda olacak.

MASAK DENETİMİ

Bu şirketler, yükümlülükleri çerçevesinde MASAK denetimi kapsamına da girdi.

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