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Haberler Ekonomi TAV, Almatı Havalimanı’nı işletmeye başladı

TAV, Almatı Havalimanı’nı işletmeye başladı

TAV, Almatı Havalimanı’nı işletmeye başladı

1.5.2021

TAV Havalimanları, Kazakistan'ın en yoğun trafiğe sahip havalimanı olan Almatı Havalimanı'nın işletmesini devraldı. TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, "Asya'dan Avrupa ve Afrika'ya doğru havadan kurulan modern 'İpek Yolu'nun önemli duraklarından birini işletmeye başladık. Havacılık tarihinin en ciddi krizlerinden birinin içinden geçerken bu projenin yurt dışı finansmanla tamamlanması, TAV'ın kredibilitesini göstermesi açısından da ayrıca önem taşıyor" dedi.

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