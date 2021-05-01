  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Ekonomi Türk kirazı 62 ülkede satılıyor

Türk kirazı 62 ülkede satılıyor

Türk kirazı 62 ülkede satılıyor

1.5.2021

Türkiye'de üretilen kirazlar 62 ülkede ağız tadı oldu. Kiraz ihracatı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 21,7 artarak 183 milyon 835 bin dolardan 223 milyon 709 bin dolara çıktı. En çok ihracat 90 milyon 641 bin dolarla Almanya'ya yapılırken, bu ülkeyi Rusya ve Avusturya izledi. Geçen yıl en çok kiraz 108 bin 495 tonla İzmir'de üretilirken, 62 ülkeye ihracat yapıldı. Manisa Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, ilçeden 25 ülkeye kiraz ihracatı yapıldığını belirterek, "Bu bölgede üretilen kirazlarımızın yaklaşık yüzde 70'i ihracata gidiyor. Bunun en büyük sebebi bizim kirazımızın tescillenmiş olması. Bölgenin kirazı rengi, aroması ve boyutu nedeniyle talep görüyor." dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Türk kirazı 62 ülkede satılıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.