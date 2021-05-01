Türk kirazı 62 ülkede satılıyor

Türkiye'de üretilen kirazlar 62 ülkede ağız tadı oldu. Kiraz ihracatı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 21,7 artarak 183 milyon 835 bin dolardan 223 milyon 709 bin dolara çıktı. En çok ihracat 90 milyon 641 bin dolarla Almanya'ya yapılırken, bu ülkeyi Rusya ve Avusturya izledi. Geçen yıl en çok kiraz 108 bin 495 tonla İzmir'de üretilirken, 62 ülkeye ihracat yapıldı. Manisa Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, ilçeden 25 ülkeye kiraz ihracatı yapıldığını belirterek, "Bu bölgede üretilen kirazlarımızın yaklaşık yüzde 70'i ihracata gidiyor. Bunun en büyük sebebi bizim kirazımızın tescillenmiş olması. Bölgenin kirazı rengi, aroması ve boyutu nedeniyle talep görüyor." dedi.