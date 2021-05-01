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Haberler Ekonomi VakıfBank’a 1,1 milyar dolarlık yurt dışı finansman

’a 1,1 milyar dolarlık yurt dışı finansman

VakıfBank’a 1,1 milyar dolarlık yurt dışı finansman

1.5.2021

VAKIFBANK, banka tarihinin ilk sürdürülebilir sendikasyon kredisine imza atarak, 1,1 milyar dolarlık yurt dışı finansman sağladı. VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, "Yüzde 105 oranında yenilemiş olduğumuz toplam 1,1 milyar dolar tutarındaki sendikasyon kredimiz, yılda 2 defa sendikasyon kredisi alan bankalar arasındaki en yüksek tutarlı işlemler arasında yer almaktadır" dedi. Üstünsalih, "Sendikasyon kredilerinden seküritizasyon işlemlerine, eurobond ihraçlarından bilateral kredilere kadar geniş bir spektrumda öncü ve aktif rolümüze devam ederek yurt dışından uzun vadeli ve uygun maliyetli kaynakları ülkemize getirmeye ve bu kaynakları milli ekonomimizin kullanımına sunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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