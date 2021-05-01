‘Yerli aşıda Eylül-Ekim gibi üretime geçeceğiz’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını İstanbul Üsküdar'da bulunan Hz. Ali Camii'nde kıldı. Erdoğan, namazın ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Kovid-19 aşılarıyla ilgili son durumun sorulması üzerine Başkan Erdoğan, "Aşı tedariğinde ben herhangi bir sıkıntı yaşayacağımızı kabul etmiyorum. Elimizde yeterince aşımız var. Rusya'dan Sputnik aşısı inşallah geliyor. Sayın Putin ile yapacağımız görüşmeden sonra da ciddi bir miktarda Sputnik aşısı inşallah gelecek. Bununla birlikte istenilen sayıyı yakalamış olacağız" dedi. Her şeyin yolunda gittiğini aktaran Erdoğan, yerli aşıyla ilgili de üniversiteler ve bazı ilaç firmalarının yoğun çalışması olduğunu aktararak, "Bana öyle geliyor ki onların bana verdikleri söze dayanarak konuşuyorum Eylül-Ekim gibi onların da üretime geçeceğine inanıyorum" diye konuştu.

GÜNEY KIBRIS YALANCI

Başkan Erdoğan, bir soru üzerine Cenevre'de sonuçsuz kalan Kıbrıs görüşmelerine de değindi. Güney Kıbrıs'a güvenmediğini ifade eden Erdoğan, "Güney Kıbrıs'a inanmıyorum. Onlar hiçbir zaman dürüst davranmadılar. Buraya gelip başka konuştular, masada başka. Bunlar yalancı. Ne zaman dürüst olurlarsa, bizden de bunu görecekler. Şimdi görüşmeler 2-3 ay sonrasına atıldı ve ben yine bir netice alınabileceğine ihtimal vermiyorum. Çünkü dürüst değiller" açıklamasını yaptı.



SPUTNİK V AŞISINA ACİL KULLANIM İZNİ

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Antalya'da il değerlendirme toplantısına katıldı. Korona virüsle mücadelede istenilen rakamların görülmediğini ifade eden Koca, "Tam kapanma zaruret halini aldı. Vaka sayılarının azaldığı gerçek bir bayramı yaşamak istiyoruz. Bayramı bayram gibi yaşamak istiyoruz" dedi. Koca, Rus aşısına acil kullanım onayı verildiğini de paylaşarak, "3'üncü aşı olarak Sputnik V de ülkemizde kullanıma girecek. 6 ayda toplam 50 milyon doz Rus aşısı gelecek. İlk sevkiyat bu ay" diye konuştu.