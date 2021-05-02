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Haberler Ekonomi 3 binden fazla yabancı ortaklı şirket kuruldu

3 binden fazla yabancı ortaklı şirket kuruldu

3 binden fazla yabancı ortaklı şirket kuruldu

2.5.2021

TÜRKİYE'DE yılın ilk çeyreğinde yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınının etkisini devam ettirmesine rağmen toplam sermayesi 2,2 milyar liraya yaklaşan 3 bin 218 yabancı ortaklı şirket kuruluşu gerçekleşti. Ocak-mart döneminde kurulan şirketlerin 333'ü anonim, 2 bin 885'i limited şirket olarak faaliyete geçerken, yabancı sermaye oranı yüzde 88,14'ü buldu. Yabancıların gözdesi niteliğindeki İstanbul'da kurulan şirketlerin toplam sermayesi 1,8 milyar liraya yaklaşırken, 107 milyon lira sermayeyle Mersin ikinci sırada yer aldı.
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