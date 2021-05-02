Benzin, motorin satışları yükseldi

KOVİD-19 salgınıyla mücadele kapsamında ilan edilen 17 günlük tam kapanma öncesi yaşanan seyahat yoğunluğu, akaryakıt satışlarında günlük bazda yüzde 25 artış getirdi. Buna göre, 28 Nisan'da yoğunlaşan seyahatler sebebiyle motorin satışları 73,5 milyon, benzin satışları ise yaklaşık 12 milyon litreye ulaştı. 29 Nisan'da ise 76,5 milyon litre motorin, 13,6 milyon litre benzin satışı kayıtlara geçti.

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