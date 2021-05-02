Borsa kazandırırken altın ve döviz geriledi

BU hafta, yatırım araçlarından borsa kazandırırken, altın ve döviz kaybettirdi. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 3,92 kazançla 1.397,82 puandan tamamladı. 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 1,15 azalışla 471,70 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,11 kayıpla 3 bin 129 liraya yükseldi. Doların satış fiyatı yüzde 0,86 değer kaybederek 8,3010 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 0,68 azalışla 10,0240 lira oldu. İngiliz sterlininin satış fiyatı, 11,5380 liraya yükseldi. Yatırım fonları yüzde 0,23 kazandırırken, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,04 geriledi.

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