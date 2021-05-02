Ege sahil beldelerinde kiralık ev bulunamıyor

YENİ tip korona virüs (Kovid-19) salgını sürecinde tatil ve yaşam için sahil beldelerinin tercih edilmesi nedeniyle Ege'de yazlık konutların yoğun olduğu Kuşadası ve Didim ilçelerinde kiralık konut piyasasında hareketlilik yaşanıyor. Didim Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Osman Coşkun, yazın gelmesi ve tam kapanmanın etkisiyle kiralık konut talebinin beklemedikleri ölçüde arttığını belirterek, "Elimizde neredeyse kiralık ev kalmadı. Fiyatlarda da geçen seneye göre yüzde 50'ye ulaşan artışlar oldu." ifadelerini kullandı.

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