Elektrik ithalatı faturası azalıyor

TÜRKİYE'NİN elektrik ithalatı faturası yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 83 azalarak 3 milyon 375 bin 759 dolar oldu. Son dönemde elektrik üretiminde yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına ağırlık verilmesi ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının elektrik tüketimine olan negatif etkisi, elektrik ithalatı faturasının azalmasına sebep oldu. 2020'nin ilk çeyreğinde Yunanistan, Gürcistan ve Bulgaristan'dan toplam 465 milyon 641 bin kilovatsaat elektrik alındı. Bu yılın ilk çeyreğinde ise söz konusu ülkelerden alınan elektrik miktarı, yüzde 75 azalarak 114 milyon 518 bin kilovatsaate geriledi. Yılın ilk çeyreğinde elektrik ithalatı için en yüksek miktar 1 milyon 419 bin 772 dolar ile mart ayında ödendi. Bu ayda Yunanistan ve Bulgaristan'dan 49 milyon 246 bin kilovatsaat elektrik ithal edildi.En fazla elektrik Bulgaristan'dan alındı

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