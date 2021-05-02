En fazla fiyat farkı yeşil soğan ve maydanozda

TÜRKİYE Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, nisanda üretici ve market fiyatları arasındaki farka dikkati çekerek, bu dönemde yeşil soğan ve maydanozun 3,7 kat fazla fiyatla satıldığını bildirdi. Bayraktar, "Gübre, elektrik, sulama ve ilaç gibi girdilerde indirime gidilmelidir" dedi.