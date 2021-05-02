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İç hatlarda 752 uçuşla birincisi olduk

İç hatlarda 752 uçuşla Avrupa birincisi olduk

2.5.2021

TÜRKİYE, iç hatta son 2 haftada gerçekleştirilen günlük ortalama 752 uçuşla, Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL) listesinde birinci sıraya yerleşti. EUROCONTROL'un 29 Nisan uçuş trafiği raporuna göre sıralamada lider olan Türkiye'yi, 708 uçuşla Fransa, 701 uçuşla Norveç takip etti.
RAPORDA, ülkeler arasında 2 hafta boyunca sıralama değerlendirmesi yapıldığı ve son değerlendirmede uçuşların 655 artış göstererek toplam 12 bin 165'e çıktığı, Türkiye'nin, iç hat uçuşlarının son dönemde 229 artmasıyla listede birinciliğe yükseldiği belirtildi.
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