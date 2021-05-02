IZTO, ISO/IEC 27701 belgesi alan ilk kamu kurumu oldu

İZMİR Ticaret Odası (İZTO), TS ISO/IEC 27701 Kişisel Veri Yönetim Sistemi Belgesi'ni kamuda alan ilk kurum oldu. Özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısından bu yana teknolojide ve bilişim teknolojilerinde muazzam gelişime ve bu gelişimin dönüştürücü etkisine tanıklık edildiğinin altını çizen İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, "Dijitalleşme ile hukuksal alanda da konuya ilişkin yeni düzenlemeler yapılması gereksinimi ortaya çıktı" dedi. Üyelerine, iş ortaklarına, birlikte çalıştığı kurumlara ve çalışanlara verdikleri değer doğrultusunda 2 Nisan 2021'de TSE tarafından yapılan denetimi başarıyla tamamladıklarını ifade eden Özgener, "Odamızda işlenen kişisel verilerin güvenliğini ilgili standardın gereklerine uygun olarak sağladığımızı belgelendirdik. Bu belgeyi alan ilk Oda ve ilk kamu kurumu olmaktan ötürü son derece mutluyuz" dedi.

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