Kadınlar kooperatifi marka olma yolunda

DENİZLİ'NİN Baklan ilçesinde kadınların kurduğu iki kooperatif, haşhaş ezmesi, tahin, susam, erişte, çorbalık makarna, turşu, sirke, pekmez, nar ekşisi ve daha birçok ürünüyle yörenin markası olma yolunda hızla ilerliyor. İlçede her türlü girişimciliği desteklediklerini ifade eden Baklan Belediye Başkanı Yusuf Gülsever, "Kadın üreticilerimiz Bakova Kadın Girişimi Kooperatifi ve Selçuk Bacı Kadın Girişimi Kooperatifi adı altında iki ayrı kooperatif kurarak toplam 17 ortak ile üretime başladılar. Baklanlı kadınların ekonomik hayata katılmaları ve istihdamın artması büyük önem taşıyor" dedi.

■ SEBAHATTİN ALP