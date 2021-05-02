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'da icradan satılık daire

'in ilçesinde bulunan 3+1 daire mahkeme kararı ile satışa çıkarıldı. üzerinden verilen ilanda dairenin satış fiyatı da belirtildi.

Karşıyaka'da icradan satılık daire

02.05.2021, 09:04

Mahkeme İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bulunan 3+1 büyüklüğündeki daire için satış kararı verdi. Dairenin, salon, mutfak, 3 adet yatak odası, balkon, hol, banyo, kiler kısımlarındın oluştuğu ve kullanım alanının net 86,62 m2, brüt 117.00 m2 olduğu ilanda belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Dairenin satış tarihi olarak 16.06.2021 10:45 belirlendi.

İlana ait detaylı bilgiler için tıklayınız

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