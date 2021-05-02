Kırıkkale'de icradan satılık tarla

Mahkeme Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde bulunan 10.360 metrekare büyüklüğündeki tarla için satış kararı verdi. Tarlanın bulunduğu bölgenin tarlaya benzer özelliklerde boş araziler köy ilçe merkezine yakın mesafede sayılacak konumda olduğu ve Balışeyh Akçakavak yolu ile ulaşım sağlandığı ilanda belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Tarlanın satış tarihi olarak 28.05.2021 12:00 belirlendi.

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