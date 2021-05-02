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Haberler Ekonomi Safranbolu'da icradan satılık villa

Safranbolu'da icradan satılık villa

'ün Safranbolu ilçesinde bulunan 272 metrekare villa mahkeme kararı ile satışa çıkarıldı. üzerinden verilen ilanda villanın fiyatı da belirtildi.

Safranbolu'da icradan satılık villa

02.05.2021, 09:04

Mahkeme Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bulunan 272 metrekare büyüklüğündeki villa için satış kararı verdi. Villanın zemin katında giriş verandası, antre, yatak odası, banyo, salon, mutfak, veranda, garaj ve birinci kata çıkılan merdiven bulunduğu ilanda belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Villanın satış tarihi olarak 24.06.2021 11:00 belirlendi.

İlana ait detaylı bilgiler için tıklayınız

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