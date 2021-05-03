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Haberler Ekonomi 4.1 milyon kamu çalışanına erken ödeme

4.1 milyon kamu çalışanına erken ödeme

4.1 milyon kamu çalışanına erken ödeme

3.5.2021

TAM kapanma dönemine denk gelen Ramazan Bayramı öncesinde kamuda çalışan memur, işçi, sözleşmeli personel, işçiler de dâhil olmak üzere 4 milyon 100 bin çalışanın maaşları 10 Mayıs'ta hesaplara yatırılıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan imzalı genelgeye göre sözleşmeli personel, işçi ve diğer personelin maaşları da aynı tarihte hesaplarda olacak. Emeklilere, Ramazan Bayramı öncesinde üç yıl sonra ilk kez 1100 lira olarak zamlı ödenecek emekli ikramiyelerine ilişkin takvimin hafta başında netleşmesi bekleniyor. Sosyal Güvenlik Kurumu ikramiyeleri 12 Mayıs'a denk gelen arifeden önce ödenmesi için hazırlık yapıyor.

HAZAL ATEŞ

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