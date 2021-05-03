İlk KOSGEB desteği ödemesi Haziran’da

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu 3.2 milyon mikro ve küçük işletmeyi ilgilendiren 5 milyar bütçeli Hızlı Destek Programı için başvurular bugün başlıyor. İlk destek ödemelerinin Haziran ayında yapılması hedefleniyor. İmalat sektörlerinde çalışan mikro ve küçük işletmeler, teknoloji tabanlı start-up'lar destek için başvurabilecek.

GERİ ÖDEME TAKVİMİ

Mikro işletmeler üç ayda 30 bin lira, küçük işletmeler de 75 bin liraya kadar 3 yıl geri ödemesiz, tamamı faizsiz olacak şekilde destekten yararlanacak. Ayrıca 2017'den sonra kurulan yenilikçi işletmelere 25 bin lira ilave destek sağlanacak. Küçük ve Orta Ölçekli Sanayiyi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) paketine ilişkin önemli başlıklar şunlar:

Başvuruların 21 Mayıs'a kadar süreceği destekten, Kovid-19 salgını öncesi faal olan, istihdamını muhafaza eden, gelir kaybına uğrayan ve nakit dengesi bozulan işletmeler yararlanacak.

Programda destek üst limiti mikro işletmeler için 30 bin, küçük işletmeler için de 75 bin lira olarak belirlendi. Bu kapsamda, 2017'den sonra kurulan imalat, bilgisayar programlama, bilimsel Ar-Ge sektörlerindeki yenilikçi faaliyette bulunan işletmelere ilave destek sağlanacak.

İmalat sektörlerinde faaliyet gösteren mikro ve küçük işletmeler, teknoloji alanında faaliyet gösteren start-up'lar yararlanacak.

Programa başvuruda bulunan işletmeler üç yıl boyunca ödeme yapmayacak. İşletmeler kullandıkları kredileri 2024 yılından sonra dörder aylık dönemler halinde 6 taksit olarak ödeyecek. Kredi teminatsız, faizsiz geri ödemeli olarak verilecek. Başvurular online olarak gerçekleştirilecek. E-devletten KOSGEB aracılığı ile başvuru yapılabilecek.



BAKAN VARANK'TAN İŞLETMELERE ÇAĞRI

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, salgının KOBİ'ler üzerindeki etkisini azaltmak için tüm enstrümanları aktif şekilde kullandıklarını söyledi. Bakan Varank, Hızlı Destek Programı'ndan yaklaşık 130 bin işletmenin yararlanabileceğini öngördüklerini belirterek, işletmeleri programdan yararlanmaya davet etti. Varank ayrıca hedeflerinin ilk destek ödemelerini Haziran ayında yapmak olduğunu ifade etti.

Hazal ATEŞ